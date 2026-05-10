Στην κάμερα της Cytavision μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας Ανδρέας Δημητρίου λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ, μετά τον οποίον θα απονεμηθεί στο τριφύλλι το τρόπαιο του πρωταθλήματος και θα ακολουθήσει η φιέστα.

Ο Δημητρίου ανάμεσα σε άλλα είπε:

«Είναι μια μέρα χαράς για την οικογένεια της Ομόνοιας. Το ένιωθες απ' το πρωί όπου κι αν πήγαινες στη Λευκωσία. Ο κόσμος πανηγύριζε, γιόρταζε. Η κορύφωση των εορτασμών θα ειναι στο γήπεδο με την απονομή και τη φιέστα που έχει ετοιμαστεί».

Για τον αγώνα ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι κίνητρο να κερδίσουμε, να κάνουμε καλό παιχνίδι, να διατηρήσουμε το νικηφόρο σερί μας και να συμβάλει η ομάδα με την παρουσία της στο εορταστικό κλίμα».