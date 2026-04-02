Τέλος ο Λουτσέσκου από την Εθνική Ρουμανίας

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρουμανίας ανακοίνωσε επίσημα τη λήξη της θητείας του προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου

Οι «τρικολόρι» ηττήθηκαν στον πρώτο αγώνα των playoffs από την Τουρκία ενώ ο Λουτσέσκου επρόκειτο να καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο της Εθνικής στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σλοβακία.

Ωστόσο, ο 80χρονος λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του αγώνα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου. Τελικά, ο βοηθός του, Τζέρι Γκάνε, καθοδήγησε την ομάδα στο φιλικό με τη Σλοβακία, το οποίο ολοκληρώθηκε με ήττα 2-0 για τη Ρουμανία.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ανέλαβε την εθνική Ρουμανίας τον Αύγουστο του 2024, διαδεχόμενος τον Έντουαρντ Ιορντανέσκου, υπό τις οδηγίες του οποίου η ομάδα είχε φτάσει μέχρι τους «16» του Euro 2024. Στα 19 παιχνίδια της δεύτερης θητείας του στον πάγκο, ο Λουτσέσκου κατέγραψε απολογισμό 11 νίκες, 1 ισοπαλία και 6 ήττες.

Η λήξη της συνεργασίας του με την Ομοσπονδία, σηματοδοτεί και το τέλος της δεύτερης θητείας του στην εθνική ομάδα. Η πρώτη του, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για το ρουμανικό ποδόσφαιρο: υπό την καθοδήγησή του, η Ρουμανία προκρίθηκε στο Euro 1984, που ήταν και η πρώτη συμμετοχή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ρουμανίας εκφράζει την εκτίμησή της για το σύνολο της προσφοράς του και για τον τρόπο με τον οποίο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εκπροσώπησε τη Ρουμανία στο διεθνές ποδόσφαιρο. Για μια ασύγκριτη καριέρα άνω των 60 ετών στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου, ως παίκτης και προπονητής, για όλα τα συναισθήματα, τις χαρές και το πάθος που προσέφερε στο ρουμανικό ποδόσφαιρο και σε πολλές γενιές φιλάθλων, η ομοσπονδία τον ευχαριστεί, του εύχεται υγεία και τον προσκαλεί να ενταχθεί στο διοικητικό της επιτελείο στο προσεχές διάστημα, ώστε η τεράστια εμπειρία του να συνεχίσει να υπηρετεί το ρουμανικό ποδόσφαιρο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

