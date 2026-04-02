Σχεδόν όλοι ξένοι οι διαιτητές στον α’ όμιλο, φουλ Κύπριοι στον δεύτερο

Αρχίζει ξανά η δράση το ερχόμενο σαββατοκύριακο

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της  Β’ φάσης της Cyprus League by Stoiximan που θα διεξαχθούν στις  4, 5 και 6 Απριλίου.

Α’ όμιλος

Σάββατο, 4 Απριλίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Πάφος F.C.

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Andris Treimanis

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Andrejs Gluhovs

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Κυριακή, 5 Απριλίου

17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Andrejs Gluhovs

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα

Διαιτητής: Hansen Morten Krogh

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Kehlet Jacob

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Β’ όμιλος

Σάββατο, 4 Απριλίου

16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

19:00  Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Κυριακή, 5 Απριλίου

16:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Δευτέρα, 6 Απριλίου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ENY

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Μεταξάς Μιχάλης

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

