Σχεδόν όλοι ξένοι οι διαιτητές στον α’ όμιλο, φουλ Κύπριοι στον δεύτερο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Αρχίζει ξανά η δράση το ερχόμενο σαββατοκύριακο
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Cyprus League by Stoiximan που θα διεξαχθούν στις 4, 5 και 6 Απριλίου.
Α’ όμιλος
Σάββατο, 4 Απριλίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Πάφος F.C.
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Andris Treimanis
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Andrejs Gluhovs
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Κυριακή, 5 Απριλίου
17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Andrejs Gluhovs
AVAR: Εγγλέζου Νίκος
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: Στάδιο Άλφαμεγα
Διαιτητής: Hansen Morten Krogh
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Kehlet Jacob
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Β’ όμιλος
Σάββατο, 4 Απριλίου
16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
Κυριακή, 5 Απριλίου
16:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: Δασάκι
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Δευτέρα, 6 Απριλίου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ENY
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Μεταξάς Μιχάλης
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης