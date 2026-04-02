Μίλησε για Σλοτ και Λίβερπουλ σε συνέντευξη ο Τζέραρντ

Ο Στίβεν Τζέραρντ μίλησε σε συνέντευξη για τη φετινή σεζόν της Λίβερπουλ, τον Άρνε Σλοτ, αλλά και την απόδοση της ομάδας, σε μερικά παιχνίδια. Στάθηκε στην επιτυχία του Ολλανδού, αλλά και στον χρόνο που χρειάζεται για να διορθώσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια, σχολίασε και τη μέτρια εικόνα των περισσότερων παιχνιδιών.

Συνέντευξη για όλους και για όλα έδωσε ο Στίβεν Τζέραρντ. Μίλησε για τη φετινή Λίβερπουλ, την απόδοσή της, τον Άρνε Σλοτ, αλλά και για το αν θα πρέπει να παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στήριξε τον Σλοτ, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλητής την περσινή σεζόν. Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει, με τα «σύννεφα» πάνω από το κεφάλι του Ολλανδού να είναι πολλά. Παρόλα αυτά, ο «θρύλος» των «reds» τον στηρίζει, εν μέρει.

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ, δήλωσε:

«Είμαι απ’ αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει να μείνει ο Σλοτ, πήρε το πρωτάθλημα πέρσι»

«Η Λίβερπουλ βέβαια, είναι απαιτητικός σύλλογος, πρέπει να κερδίζει κάθε σεζόν!»

Βέβαια, εκτός από την υποστήριξη και τα καλά λόγια, σχολιάστηκαν και οι κακές εμφανίσεις των «reds».

Ο Τζέραρντ πρόσθεσε:

«Σε ορισμένα φετινά παιχνίδια, η απόδοση της ομάδας ήταν πραγματικά πολύ άσχημη».

