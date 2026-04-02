Η Νιούκαστλ πήρε τις αποφάσεις της για… πωλήσεις τριών ποδοσφαιριστών, σε ένα βράδυ!

Έτοιμη να πουλήσει το καλοκαίρι μοιάζει η Νιούκαστλ, καθώς όρισε τις ανώτατες τιμές για τρεις από τους καλύτερούς της ποδοσφαιριστές. Είναι όλοι βασικοί, περιζήτητοι και θα απασχολήσουν έντονα το προσεχές διάστημα.

Οι «καρακάξες» λοιπόν, έχουν καταλάβει πως ο Σάντρο Τονάλι και ο Άντονι Γκόρντον είναι δύο δυνατά… ονόματα στην αγορά, με το ποσό μιας πιθανής μεταγραφής τους, να φτάνει έως και τα 100 εκατομμύρια λίρες. Όχι μαζί, για τον κάθε ένα.

Αντίστοιχα για τον Τίνο Λιβραμέντο, το ποσό φτάνει μέχρι τα 60 εκατομμύρια λίρες. Ο νεαρός πλάγιος μπακ αφήνει με τη σειρά του εξαιρετικές εντυπώσεις και είναι θέμα χρόνου να απασχολήσει έντονα!

England365.gr