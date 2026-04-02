ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μέσι πόσταρε Κριστιάνο και έριξε το ίντερνετ

Καθώς πλησιάζουμε στο Μουντιάλ του 2026, ο ενθουσιασμός εκτοξεύεται και η LEGO φροντίζει να τον… ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά.

Η συγκεκριμένη εταιρεία γιορτάζει τη μαγεία του ποδοσφαίρου ενόψει του Μουντιάλ με τους αστέρες του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ. Η νέα σειρά φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στη δράση, παρουσιάζοντας τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές σε μορφή μινιατούρας της LEGΟ, αποτίοντας φόρο τιμής στην προσωπικότητα και το στυλ του καθενός. Περιλαμβάνει συλλεκτικά σετ που αποτυπώνουν τη μοναδική πορεία τους, τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία, αλλά και κρυφά «easter eggs» για τους πιο παρατηρητικούς θαυμαστές.

Περιλαμβάνει συλλεκτικά σετ που αποτυπώνουν τα μοναδικά τους ταξίδια, το χαρακτηριστικό τους στυλ και κρυμμένα easter eggs για να τα ανακαλύψουν οι οπαδοί. Από κινηματογραφικές κατασκευές «Football Highlights» μέχρι σετ «Football Legend» μεγαλύτερης κλίμακας με τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι, η συλλογή προσκαλεί τους οπαδούς όλων των ηλικιών να κατασκευάσουν, να επιδείξουν και να γιορτάσουν την αγάπη τους για το παιχνίδι στο σπίτι.

Το σετ του Μέσι επιτρέπει στους φιλάθλους να αναπαράγουν μια από τις μαγικές στιγμές του Αργεντίνου σούπερ σταρ, βασισμένο σε μια βάση από τουβλάκια σε σχήμα «M», με τα εθνικά χρώματα της Αργεντινής και τον χαρακτηριστικό αριθμό 10 της φανέλας του.

Από την άλλη, το σετ του Βινίσιους Τζούνιορ αποπνέει την ενέργεια της Βραζιλίας, χτισμένο γύρω από μια βάση σε σχήμα «V», με τα εθνικά χρώματα της Βραζιλίας και τον προσωπικό αριθμό 7 του επιθετικού. Για τους θαυμαστές του CR7, το σετ του Πορτογάλου σούπερ σταρ βασίζεται σε μια εντυπωσιακή βάση σε σχήμα «R», με τα χρώματα της Πορτογαλίας και την εμβληματική υπογραφή «CR7».

Athletiko.gr