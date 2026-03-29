Εθνική Ελλάδας: Η γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στον Ρέντη και αναχωρεί για τη Βουδαπέστη

Αναχωρεί για τη Βουδαπέστη για το φιλικό με την Ουγγαρία (31/03, 20:00) με τον Λάζαρο Ρότα, αλλά χωρίς τους Μαυροπάνο και Κοντούρη.

Την τελευταία της προπόνηση στην Ελλάδα πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας το μεσημέρι της Κυριακής (29/03), πριν από το ταξίδι της για την Ουγγαρία το απόγευμα της ίδιας ημέρας (18:00). Η γαλανόλευκη φεύγει με προορισμό τη Βουδαπέστη, όπου θα καταλύσει η αποστολή.

Το απόγευμα της Δευτέρας (30/03) οι Έλληνες διεθνείς θα κάνουν προπόνηση στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας την Τρίτη (31/03, 20:00) και παράλληλα θα δώσουν και τη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει απουσίες στην αποστολή του για τη Βουδαπέστη σε σχέση με το ματς με την Παραγουάη.

Ανακαλύψτε και άλλαΑθλητικά ρούχαΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟSPORTS

Ο Μαυροπάνος αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στο ματς του “Γ. Καραϊσκάκης” και δεν θα ταξιδέψει για την Ουγγαρία, ενώ ο Κοντούρης θα ενσωματωθεί με την Εθνική Ελπίδων για το παιχνίδι με τη Γερμανία για τα προκριματικά του Euro U21.

Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή είναι ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος είχε δεχθεί ένα χτύπημα στο παιχνίδι με την Παραγουάη.

Επιστροφή μετά το παιχνίδι

Η Εθνική Ομάδα, όπως συνηθίζει στα τελευταία της εκτός έδρας παιχνίδια, θα επιστρέψει μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Βουδαπέστη με την Ουγγαρία. Οι Έλληνες διεθνείς δεν θα διανυκτερεύσουν στην Ουγγαρία ώστε να ενσωματωθούν νωρίτερα στις ομάδες τους ενόψει της έναρξης των playoffs της Stoiximan Super League.

Από εκεί και πέρα, ο προγραμματισμός της ΕΠΟ αναφέρει πως η Εθνική Ελλάδας θα φορέσει ξανά τη λευκή της εμφάνιση απέναντι στην παρέα του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και ντεμπούτο για τη νέα μπλε φανέλα θα κάνει η Εθνική Γυναικών στη διεθνή διακοπή του Απριλίου.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.

 

