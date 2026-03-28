ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σούπερ πρωταθλήτρια η Καλαμάτα

Η Καλαμάτα κατέκτησε (1-0) το Super Cup της Super League 2 με «χρυσό» σκόρερ τον Τσέλιο στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον Ηρακλή στον τελικό του ΟΑΚΑ.

Η Καλαμάτα ξεκίνησε δυνατά στο ματς και μόλις στο 4' έφτασε κοντά στο γκολ, όμως το δυνατό σουτ που έπιασε κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Οι Μεσσήνιοι είχαν νέα διπλή ευκαιρία στο 12' με τους Μάντζη και Οικονόμου να μην μπορούν να βρουν δίχτυα. Έξι λεπτά αργότερα ο Μάντζης με κεφαλιά είχε τεράστια ευκαιρία για το 1-0 της Καλαμάτας, αλλά ήταν άστοχος.

Η «Μαύρη Θύελλα» ήταν κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ και στο 20' ο δραστήριος Μορέιρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ, έστειλε ψηλά άουτ τη μπάλα. Ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε χαμένο τετ α τετ απέναντι στον πορτιέρε του Ηρακλή.

Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ενώ δεν κρατούσαν αρκετά και την μπάλα στα πόδια τους. Ο Οικονόμου στο 28' έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα όμως να σταματάει στα αντίπαλα σώματα.

Στη συνέχεια οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν ρυθμούς και στο 33' είχαν τεράστια στιγμή για το 0-1, αλλά ο Γκέλιος έδιωξε την προβολή του Μάναλη στο μεταξύ τους τετ α τετ. Ο Ηρακλής προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι και δυο λεπτά μετά είχε νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Ντέλετιτς, αλλά και πάλι ήταν εκεί ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας.

Η Καλαμάτα ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 50' ο Τσέλιος με δυνατό σουτ εντός περιοχής μετά από ωραία ασίστ του Μάντζη, άνοιξε το σκορ για τους Μεσσήνιους μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Δύο λεπτά αργότερα ο Ηρακλής είχε ασύλληπτη ευκαιρία για γκολ, αλλά αστόχησε πάνω στην γραμμή της εστίας των τυπικά γηπεδούχων. Στο 57' ο Μάντζης πήρε τη μπάλα μετά από λάθος των φιλοξενούμενων, όμως ήταν αρκετά άστοχος.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του τελικού έπεσε αισθητά, με τις δυνατές μονομαχίες να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντέλετιτς στο 70ο λεπτό είχε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση, με την κεφαλιά του να φεύγει λίγο άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Τζίμας με μακρινό σουτ δεν κατάφερε να απειλήσει την εστία του Γκέλιου.

Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης ο Ηρακλής πίεσε για να βρει γκολ ισοφάρισης, αλλά η Καλαμάτα είχε καλές τοποθετήσεις στην άμυνα και κράτησε το υπερπολύτιμο 1-0 μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας παράλληλα την κατάκτηση του Super Cup της Super League 2!

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μορέιρα, Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος, Παμλίδης, Μάντζης, Μέντες.

Ηρακλής: Στουρνάρας, Βιτλής, Τσάκλα, Κράινζ, Κατσίκας, Ουάρντα, Φοφανά, Τζίμας, Εραμούσπε, Ντέλετιτς, Μάναλης.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

