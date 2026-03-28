Το Μαρόκο στρέφεται νομικά κατά της Σενεγάλης για τη φιέστα στο Παρίσι

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αφού το Μαρόκο θα κινηθεί νομικά κατά της Σενεγάλης, με αφορμή τους πανηγυρισμούς των «Λιονταριών της Τεράνγκα» στο Παρίσι.

Οι Σενεγαλέζοι μετέτρεψαν το φιλικό με το Περού σε γιορτή για την κατάκτηση του τροπαίου, παρά το γεγονός ότι η CAF έχει αφαιρέσει τον τίτλο και τον έχει απονείμει στο Μαρόκο.

Παράλληλα, η Σενεγάλη έχει ήδη προσφύγει στο Court of Arbitration for Sport, δηλώνοντας πως δεν προτίθεται να επιστρέψει την κούπα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, από πλευράς Μαρόκου έχει ήδη οριστεί νομικός εκπρόσωπος που κατέγραψε όσα συνέβησαν στο παιχνίδι, με στόχο την υποβολή καταγγελίας στην FIFA.

