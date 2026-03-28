Αγγλία: Οπαδός πουλά σπίτι για να ζήσει από κοντά όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η τρέλα για την Αγγλία φαίνεται πως δεν έχει… όρια, καθώς ένας πιστός υποστηρικτής των «Τριών Λιονταριών» αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ακραία αλλά απολύτως συνειδητή κίνηση, προκειμένου να βρεθεί σε κάθε πιθανό σταθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο λόγος για τον Άντι Μιλν, έναν από τους πιο γνωστούς φίλους της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, ο οποίος πήρε την απόφαση να πουλήσει ακίνητο αξίας περίπου 350.000 λιρών, ώστε να καλύψει τα έξοδα του μεγάλου του στόχου, που δεν είναι άλλος από το να παρακολουθήσει από κοντά ολόκληρη τη διοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η απόφαση ζωής για το Μουντιάλ 2026

Ο 62χρονος, που ζει πλέον στην Ταϊλάνδη, ετοιμάζεται να δώσει το «παρών» στο 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο της ζωής του, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση του με την εθνική Αγγλίας ξεπερνά τα όρια μιας απλής οπαδικής αφοσίωσης.

Το όνομά του έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2022, όταν μια φωτογραφία του με φανέλα της Αγγλίας και ένα αντίγραφο του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου έκανε τον γύρο των social media.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Μιλν εξελίχθηκε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές στις εξέδρες, τόσο σε αγώνες της ανδρικής όσο και της γυναικείας εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Μάλιστα, ήταν παρών και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2023, όταν η Αγγλία έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Πουλά δεύτερο σπίτι για να καλύψει τα έξοδα

Για να κάνει πράξη το φιλόδοξο πλάνο του, ο Άγγλος φίλαθλος αποφάσισε να βγάλει προς πώληση το δεύτερο σπίτι του στο Νόρθγουιτς του Τσέσαϊρ, θεωρώντας πως η στιγμή είναι ιδανική για να μετατρέψει την περιουσία του σε… εμπειρίες ζωής.

Στόχος του είναι να βρεθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες της διοργάνωσης, ξεκινώντας φυσικά από την πρεμιέρα της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία στις 17 Ιουνίου. Παράλληλα, έχει ήδη καταστρώσει ταξιδιωτικό πλάνο για αρκετές πόλεις της Βόρειας Αμερικής, με μία από τις πιο ιδιαίτερες στάσεις του να είναι η Γκρέισλαντ.

Τα πανάκριβα εισιτήρια και το τεράστιο κόστος του τουρνουά

Παρότι διαθέτει ισχυρή θέση στο επίσημο England Supporters Club, κάτι που του εξασφαλίζει προτεραιότητα για αγορά εισιτηρίων στους αγώνες της φάσης των ομίλων και πιθανώς πρόσβαση ακόμη και στον τελικό, το οικονομικό βάρος του εγχειρήματος παραμένει τεράστιο.

Οι τιμές για το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να κινηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τα βασικά εισιτήρια της φάσης των ομίλων να ξεκινούν από περίπου 105 λίρες, ενώ εκείνα για τον τελικό εκτιμάται πως μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τις 6.500 λίρες.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Μιλν σχεδιάζει να περιορίσει τα έξοδα φιλοξενίας, μένοντας σε φίλους που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις, ενώ παράλληλα οργανώνει από νωρίς τις αεροπορικές μετακινήσεις του, ώστε να αποφύγει πιθανές αυξήσεις στις τιμές.

