Έπιασαν... τόπο και φάνηκε στην Ανόρθωση

Ένας από τους λόγους που η Ανόρθωση φόρτσαρε, με την έλευση του Μάουρο Καμορανέζι και ουσιαστικά απεμπλάκηκε από τις περιπέτειες υποβιβασμού, ήταν και οι σωστές κινήσεις, που έγιναν στο μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου.

Η απόκτηση του γνώριμου Ράφα Λόπες έδωσε άλλη ώθηση στην επίθεση, με τον Πορτογάλο να σημειώνει τέσσερα γκολ σε 615 λεπτά και γενικά να αποτελεί σημαντική προσθήκη. Ο Νεμάνιαν Τόσιτς, με 990 λεπτά συμμετοχής, έχει «δέσει» την άμυνα μαζί με τον Φουρτάδο, ενώ σαφώς θετικό βαθμό παίρνει και ο τερματοφύλακας Γιάκομπ Κάρλστρομ (900 λεπτά συμμετοχής), ο οποίος ήταν ανίκητος σε κάποια ματς.

Ικανοποιητική παρουσία καταγράφει και ο μέσος Ρομπ Μίντεντορπ, που λογίζεται πλέον βασικός, έχοντας παίξει 526 λεπτά (έξι ματς στην ενδεκάδα). Ο μοναδικός που δεν έβαλε ακόμη την... πινελιά του είναι ο Αλέσιο Ντα Κρουζ, που μέτρησε μόλις 78 λεπτά (τρεις συμμετοχές), όντας όμως και κάποιο διάστημα στα πιτς.

Στο μεταξύ, η φημολογία που αναπτύχθηκε για τον Μάουρο Καμορανέζι, με δημοσιεύματα προερχόμενα από την Ελλάδα, έχει φέρει μία συζήτηση για το μέλλον του. Όμως στην Ανόρθωση δεν ανησυχούν, από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Αν ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός θελήσει να φύγει για κάποια άλλη ομάδα, τότε θα υπάρξει και συζήτηση για οικονομικό αντάλλαγμα.

