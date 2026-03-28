Πέθανε η Μαρινέλλα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Μαρινέλλα, σε ηλικία 87 ετών.

Απέραντη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο πανελλήνιο, καθώς πέθανε η μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρινέλλα.

Τη δυσάρεστη είδηση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, η Μαρινέλλα υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέρρευσε επί σκηνής, ενώ τραγουδούσε το τρίτο της τραγούδι.

Διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει στάσιμη όλο αυτό το διάστημα.

Ντάλιτς: «Δεν έχω αμφιβολία πως ο Γιάγκουσιτς θα τα καταφέρει στον Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Αλαζονεία που εκνευρίζει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπαρτομέου: «Με ποιο κριτήριο είμαι ο χειρότερος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Σαμπαλένκα το σήκωσε και στο Μαϊάμι-Άνοιξε... διάλογο με την «εχθρική» κερκίδα

Τένις

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»

NBA

|

Category image

Αγωνία στον ΠΑΟΚ με Μεϊτέ: Εκτός ρυθμού πριν τα κρίσιμα playoffs

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η δυναστεία της Ολυμπιάδας!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Τα διλήμματα Μεντιλίμπαρ ενόψει ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια και σύμμαχος της καθαρής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας»

Ελλάδα

|

Category image

Τα αποτελέσματα του NBA: Νέα ήττα για Μπακς - Χοκς για playoffs

NBA

|

Category image

Έμειναν στο «μηδέν» Μεξικό και Πορτογαλία, δεν αγωνίστηκαν Πινέδα-Σάντσες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει Μολδαβίας η Εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Καβγάς στο Πορτογαλία - Μεξικό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μαθηματικό μοντέλο ανέβασε 2ο φαβορί τον Παναθηναϊκό για το αβαντάζ έδρας

EUROLEAGUE

|

Category image

Η κριτική που γίνεται «κακόπιστη» επειδή ενοχλεί

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη