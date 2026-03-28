Πέθανε η Μαρινέλλα

Απέραντη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο πανελλήνιο, καθώς πέθανε η μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρινέλλα.

Τη δυσάρεστη είδηση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, η Μαρινέλλα υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέρρευσε επί σκηνής, ενώ τραγουδούσε το τρίτο της τραγούδι.

Διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει στάσιμη όλο αυτό το διάστημα.

