«One last time»: Όλος ο κόσμος της Λίβερπουλ περίμενε τις… γροθιές του Κλοπ στο KOP!

Ολοκληρώθηκε το φιλικό των «legends» της Λίβερπουλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το κλίμα ήταν πανηγυρικό και ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να αποχωρήσει, δίχως μία, καθιερωμένη του κίνηση.

Ποια ήταν αυτή; Να πάει στην εξέδρα, να κατευθυνθεί προς το KOP και να χαρίσει στους φίλους των «κόκκινων» αυτό που περίμεναν από την αρχή της φιλικής συνάντησης.

Τους πλησίασε, έσφιξε τις γροθιές του, ο κόσμος τον αποθέωσε και όλοι μαζί το έζησαν για μία ακόμη φορά.

Ο τίτλος του βίντεο στα social media των φίλων της ομάδας; «Μία τελευταία φορά…»

Jürgen Klopp celebrates with Liverpool fans as he used to do. 😁👊🏼@Nazira_Yusuf22 🎥 pic.twitter.com/H0h5c3HQ04 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

england365.gr