«One last time»: Όλος ο κόσμος της Λίβερπουλ περίμενε τις… γροθιές του Κλοπ στο KOP!
Φανταστικός Γιούργκεν Κλοπ, έκανε τη χάρη στους φίλους της Λίβερπουλ, έσφιξε τις γροθιές του και πήγε κοντά στο KOP για την… καθιερωμένη του κίνηση!
Ολοκληρώθηκε το φιλικό των «legends» της Λίβερπουλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το κλίμα ήταν πανηγυρικό και ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να αποχωρήσει, δίχως μία, καθιερωμένη του κίνηση.
Ποια ήταν αυτή; Να πάει στην εξέδρα, να κατευθυνθεί προς το KOP και να χαρίσει στους φίλους των «κόκκινων» αυτό που περίμεναν από την αρχή της φιλικής συνάντησης.
Τους πλησίασε, έσφιξε τις γροθιές του, ο κόσμος τον αποθέωσε και όλοι μαζί το έζησαν για μία ακόμη φορά.
Ο τίτλος του βίντεο στα social media των φίλων της ομάδας; «Μία τελευταία φορά…»
Jürgen Klopp celebrates with Liverpool fans as he used to do. 😁👊🏼@Nazira_Yusuf22 🎥 pic.twitter.com/H0h5c3HQ04— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026
