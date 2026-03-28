Νειμάρ: Θέλει να πάει Μουντιάλ αλλά να μην αγωνίζεται στα εκτός της Σάντος

Ο Νεϊμάρ πήρε την απόφαση να μην αγωνιστεί ξανά στα εκτός έδρας παιχνίδια της Σάντος, την ίδια ώρα που «καίγεται» να αγωνιστεί στο Μουντιάλ.

Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας έχει ήδη μπει σε φάση προετοιμασίας για τα παιχνίδια απέναντι στη Γαλλία και την Κροατία, δύο φιλικά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έρχεται το καλοκαίρι και θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο Kάρλο Αντσελότι έχει στη διάθεσή του και τους 26 παίκτες που κάλεσε, με τον Νεϊμάρ να παραμένει ξανά απών. Το όνομα του αστέρα της Σάντος συνεχίζει να προκαλεί έντονη συζήτηση στη χώρα. Για καλό ή για κακό, ο Νεϊμάρ είναι πάντα στην επικαιρότητα.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στη Βραζιλία, ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα προέβη σε μία... πρωτοφανή κίνηση, καθώς αποφάσισε ότι δεν θα αγωνιστεί έως το τέλος της σεζόν, στους αγώνες που παίζει η Σάντος ως φιλοξενούμενη. Οι εμφανίσεις του θα περιοριστούν στο γήπεδο της ομάδας του.

Ο λόγος που ο Νεϊμάρ το αποφάσισε αυτό είναι διότι προτιμά να μην παίζει στα «κόκκινα» και να ελαττώσει τον χρόνο συμμετοχής, μετά από μια σειρά τραυματισμών που υπέστη το 2025, οι οποίοι κατέληξαν σε αρθροσκόπηση στο αριστερό του γόνατο. Η φράση, που ακούγεται σαν δικαιολογία, έχει ήδη γίνει αντικείμενο memes και χιουμοριστικών σχολίων σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Νότιας Αμερικής.

Ο «Νεϊ» θέλει με κάθε τρόπο να αποφύγει έναν μυϊκό τραυματισμό, που σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να τον αποκλείσει οριστικά από το Παγκόσμιο Κύπελλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κάρλο Αντσελότι θα ανακοινώσει τη λίστα των κλήσεων στις 18 Μαΐου σε μια μεγάλη εκδήλωση στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Στην Βραζιλία πάντως αναρωτιούνται εύλογα πώς ο Νεϊμάρ. σκοπεύει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ, όπου ο τελικός θα απαιτήσει από τον φιναλίστ να δώσει οκτώ αγώνες σε διάστημα 38 ημερών, αν δεν μπορεί καν να συμπληρώσει δύο συνεχόμενες εβδομάδες με δύο προγραμματισμένους αγώνες σε κάθε μία...

