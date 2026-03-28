Κερδίζει πόντους, μα στα δύσκολα θα φανεί

Θετικό είναι μέχρι στιγμής, το πρόσημο της δουλειάς του Χάβι Ροθάδα στον πάγκο της ΑΕΚ κι ενώ έχουν συμπληρωθεί σχεδόν τρεις εβδομάδες από την ημέρα που προσλήφθηκε στον κιτρινοπράσινο πάγκο. Παρόλο που ακόμα είναι πολύ νωρίς για ουσιαστικά συμπεράσματα, σε σχέση με τη δουλειά του 43χρονου Ισπανού τεχνικού, εντούτοις τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ενθαρρυντικά. Ωστόσο, τα κρίσιμα τεστ για τον Ροθάδα και κατ΄επέκταση για την ΑΕΚ ακολουθούν, αφού στους εννέα εναπομείναντες αγώνες των πλέι οφ η ομάδα καλείται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για το πρωτάθλημα και βέβαια για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Ροθάδα έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της ΑΕΚ στις 12 Μαρτίου, στον πιο δύσκολο αγώνα, που κλήθηκαν να δώσουν, κατά τη φετινή περίοδο οι Λαρνακείς, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε καλά οργανωμένη και διαβασμένη στο μεσοαμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού της και κατάφερε, με κορυφαίο τον τερματοφύλακα Αλομέροβιτς, να αποσπάσει λευκή ισοπαλία από την ομάδα της Premier League, αποτέλεσμα που θεωρήθηκε απόλυτα θετικό.

Ακολούθησε, στις 16 του μήνα, το σημαντικό διπλό στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας (0-2) στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε την ομάδα σε πρωταγωνιστική τροχιά. Στον επαναληπτικό με την Κρίσταλ Πάλας (19/3) οι παίκτες του Ροθάδα κατέθεσαν ψυχή κι έκαναν τεράστια προσπάθεια προκειμένου να πετύχουν το θαύμα της πρόκρισης στους «8». Λύγισαν όμως στην παράταση από τους πιο ποιοτικούς Άγγλους, αγωνιζόμενοι για περίπου 50 λεπτά με αριθμητικό μειονέκτημα (1-2).

Το γεγονός ότι η ΑΕΚ πάλεψε τον αγώνα κι έχασε στην ημίωρη παράταση, αυτό ήταν στα υπέρ του Ισπανού προπονητή. Η νίκη (1-0) στην πρεμιέρα των πλέι οφ σε βάρος του ΑΠΟΕΛ, παρά την κόπωση των 120 λεπτών στον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ και ταυτόχρονα για τον Ροθάδα, ο οποίος έκανε σωστή διαχείριση (και σωστές αλλαγές), καταφέρνοντας στο τέλος να πανηγυρίσει την πρώτη του εντός έδρας νίκη με την καινούργια του ομάδα. Τα πιο δύσκολα έπονται για την ΑΕΚ και τον Ροθάδα, ο οποίος θα πρέπει να κριθεί με το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.