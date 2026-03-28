Εξασφάλισε άνοδο η Αναγέννηση Δερύνειας
Η Αναγέννηση Δερύνειας νίκησε εκτός έδρας τον Εθνικό Άσσιας και εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο της στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας.
Στο σημερινό (28/3) ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας, ο Ερμής Αραδίππου νίκησε 2-0 την ΑΕΠ Πολεμιδιών και την πλησίασε στους δύο βαθμούς.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Εθνικός Άσσιας - Αναγέννηση Δερύνειας 2-3
ΑΕΝ - Ασπίς Πύλας 1-1
Κέδρος - Ανόρθωση Μουτταγιάκας 1-1
Ερμής Αραδίππου - ΑΕΠ Πολεμιδιών 2-0
Βαθμολογία: Αναγέννηση Δερύνειας 62, ΑΕΠ Πολεμιδιών 55, Ερμής Αραδίππου 53, Εθνικός Άσσιας 49, Κέδρος 47, Ανόρθωση Μουτταγιάκας 30, Ασπίς Πύλας 27, ΑΕΝ 25 βαθμούς.