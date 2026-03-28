ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δάκρυσαν άπαντες για τον Ντιόγο Ζότα, «λύγισε» ο Τιάγκο, η κάμερα εστίαζε πάνω στον Γιούργκεν Κλοπ…

Έντονες και συγκινητικές στιγμές στο φιλικό των «θρύλων» της Λίβερπουλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στο 20ό λεπτό της συνάντησης.

Πολύ έντονες στιγμές έλαβαν χώρα στο 20ό λεπτό της φιλικής συνάντησης των «θρύλων» της Λίβερπουλ με αυτών της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με το σκορ να είναι 1-0 από νωρίς, χάρη στο όμορφο γκολ του Τιάγκο Αλκάνταρα.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, μόλις το ρολόι έδειξε 20’, το ματς σταμάτησε και όλο το γήπεδο σηκώθηκε για μία ακόμη φορά όρθιο, προκειμένου να δείξει τον σεβασμό του στον Ντιόγο Ζότα.

Οι στιγμές ήταν ανατριχιαστικές, ο Γιούργκεν Κλοπ έμοιαζε έτοιμος να βάλει τα κλάματα, ενώ ο Τιάγκο δάκρυσε, στο άκουσμα του ονόματος του Πορτογάλου.

Η Λίβερπουλ, πράγματι, δεν τον έχει ξεχάσει. Απλώς, προσπαθεί να μάθει να «ζει» με την απώλεια…

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

