ΒΙΝΤΕΟ: Συγκίνηση στο Άνφιλντ

Έντονες και συγκινητικές στιγμές στο φιλικό των «θρύλων» της Λίβερπουλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στο 20ό λεπτό της συνάντησης.

Πολύ έντονες στιγμές έλαβαν χώρα στο 20ό λεπτό της φιλικής συνάντησης των «θρύλων» της Λίβερπουλ με αυτών της Μπορούσια Ντόρτμουντ, με το σκορ να είναι 1-0 από νωρίς, χάρη στο όμορφο γκολ του Τιάγκο Αλκάνταρα.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, μόλις το ρολόι έδειξε 20’, το ματς σταμάτησε και όλο το γήπεδο σηκώθηκε για μία ακόμη φορά όρθιο, προκειμένου να δείξει τον σεβασμό του στον Ντιόγο Ζότα.

Οι στιγμές ήταν ανατριχιαστικές, ο Γιούργκεν Κλοπ έμοιαζε έτοιμος να βάλει τα κλάματα, ενώ ο Τιάγκο δάκρυσε, στο άκουσμα του ονόματος του Πορτογάλου.

Η Λίβερπουλ, πράγματι, δεν τον έχει ξεχάσει. Απλώς, προσπαθεί να μάθει να «ζει» με την απώλεια…

The game pauses in the 20th minute as Anfield comes together in memory of Diogo Jota and André Silva ❤️ pic.twitter.com/uqWGNSF83L — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 28, 2026

The game stops to honour Diogo Jota. ❤️



Thiago visibly emotionally pic.twitter.com/vZsl8zqvyV — Kop End Fracas 🔴 (@KopEndFracas) March 28, 2026

