Οι Σενεγαλέζοι επιδεικνύουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Οι Σενεγαλέζοι επιδεικνύουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Η υπόθεση έχει μεταφερθεί στο CAS με επίσημη έφεση και οι Σενεγαλέζοι επέδειξαν στο γήπεδο το τρόπαιο από την επιτυχία τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ακόμα κι αν δεν αναγνωρίζονται ως κάτοχοι!

Η εθνικής ομάδα της Σενεγάλης πριν από προγραμματισμένο φιλικό ματς με το Περού, επέδειξε προς τον κόσμο της το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το CAS καλείται να πάρει την απόφαση για το τι ισχύει έπειτα από την επίσημη έφεση που κατατέθηκε από τους θριαμβευτές έπειτα από την σκανδαλώδη και πρωτόγνωρη, ιστορικά, απόφαση της CAF δυο μήνες μετά τον τελικό με το Μαρόκο, ν’ αλλάξει νικητή λόγω της προσωρινής αποχώρησης των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο.

Μέχρι τότε, όμως, ακόμα κι αν η CAF δεν αναγνωρίζει τους… πραγματικούς νικητές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ως κατόχους του τίτλου, εκείνοι επιδεικνύουν το τρόπαιο στον κόσμο τους.

