Πένθος στην Ομόνοια με τον θάνατο του Ανδρέα Νεοφύτου

Πένθος στην Ομόνοια με τον θάνατο του Ανδρέα Νεοφύτου

Ανακοίνωση από το σωματείο των πρασίνων για τον χαμό του

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του Ανδρέα Νεοφύτου.

Ο Ανδρέας Νεοφύτου υπήρξε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος την ΟΜΟΝΟΙΑ και το κυπριακό μπάσκετ γενικότερα. Με τη δράση και την προσφορά του, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τμήματος καλαθόσφαιρας και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον σύλλογό μας.

Η απώλειά του σε ηλικία μόλις 64 ετών αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και στον αθλητισμό του τόπου μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.

