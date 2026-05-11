Διαψεύδει κατηγορηματικά για Ρεμπρόφ ο Παναθηναϊκός

Απομένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της Stoixinman Super League και ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τα σενάρια γύρω από την παραμονή του Ράφα Μπενίτεθ είναι συγκρουόμενα, με τις περισσότερες πιθανότητες πάντως να αναφέρουν ότι ο Ισπανός τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από τον πράσινο πάγκο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών.

Τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τον πράσινο πάγκο είναι πολλά, μεταξύ των οποίων και αυτό του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Ουκρανικό δημοσίευμα πηγαίνει το θέμα Ρεμπρόφ-Παναθηναϊκού ακόμη πιο πέρα και αναφέρει ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους πράσινους και στον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα: “Ο Ρέμπροφ είχε προηγουμένως καταλήξει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό (για το φθινόπωρο του 2025). Πριν από δύο εβδομάδες, επισκέφθηκε την Ελλάδα για να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις και ανανέωσε την προηγούμενη συμφωνία”.

Όντως τον περασμένο Οκτώβριο ο Ρεμπρόφ ήταν μέσα στους υποψήφιους για αντικαταστάτης του Ρουί Βιτόρια, τότε όμως οι υποχρεώσεις του με την Εθνική Ουκρανίας του είχαν στερήσει τη δυνατότητα να υπογράψει με το Τριφύλλι.

Η θέση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα του ουκρανικού μέσου, τονίζοντας ότι “Δεν έχει καθόλου βάση το δημοσίευμα, σε τίποτα από ό,τι αναφέρεται στο άρθρο”.

Ποιος είναι ο Ρεμπρόφ

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ κλείνει τα 52 του χρόνια στις 3 Ιουνίου. Υπήρξε μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έχοντας τεράστια καριέρα με τα χρώματα της Ντιναμό Κιέβου, πριν μετακομίσει στην Premier League για αν αγωνιστεί με Τότεναμ και Γουέστ Χαμ (και ενδιάμεσα με τη Φενέρμπαχτσε).

Αυτό που ενδιαφέρει, όμως, στην προκειμένη περίπτωση είναι η προπονητική του θητεία. Από το 2014 ως το 2017 στον πάγκο της Ντιναμό Κιέβου, το 2017/18 στην Αλ Αχλί, το 2018/21 στον πάγκο της Φερεντσβάρος, το 2021/23 στην Αλ Αΐν και τα τρία τελευταία χρόνια ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ουκρανίας.

