«Εφόσον η Λίβερπουλ κάνει πρόταση, ο Τσάμπι Αλόνσο θα την αποδεχτεί»

«Εφόσον η Λίβερπουλ κάνει πρόταση, ο Τσάμπι Αλόνσο θα την αποδεχτεί»

Η «Bild» αναφέρει πως βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και μένει να φανεί ποιον από τους δύο θα επιλέξει η διοίκησή της.

Ο ένας είναι η στήριξη στον Άρνε Σλοτ, τον προπονητή που την επανέφερε στην κορυφή της Premier League την περασμένη σεζόν. Ο άλλος είναι η απόλυσή του, καθώς φέτος τα αποτελέσματα είναι κάκιστα και ενώ έχουν ξοδευτεί σχεδόν 500 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές το καλοκαίρι. Όλα αυτά και ενώ η Λίβερπουλ παραμένει στο κόλπο για το Champions League, τον μοναδικό τίτλο που μπορεί να διεκδικήσει πλέον. Αν συμβεί αυτό, τότε η συζήτηση θα μπορούσε να γείρει προς την πρώτη επιλογή.

Η «Bild» αναφέρει πως ο Τσάμπι Αλόνσο παρακολουθεί τις εξελίξεις και βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική της Λίβερπουλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια του, αλλά η ιδέα του να αναλάβει τους «reds» αρχίζει ολοένα και περισσότερο να ωριμάζει στο μυαλό του.

Εφόσον κατατεθεί πρόταση από τη Λίβερπουλ, τότε ο Αλόνσο πιθανότατα θα την αποδεχτεί. Εάν φυσικά η προσφορά πληροί τις προϋποθέσεις που θα του παρουσιαστούν, με μια σημαντική παράμετρο να αφορά την πλήρη ασχολία του στον σχεδιασμό της ομάδας.

