Πιο ακριβοπληρωμένος από τον Γκριεζμάν μόνο ο Μέσι

Πιο ακριβοπληρωμένος από τον Γκριεζμάν μόνο ο Μέσι

Αυτό αναφέρουν ΜΜΕ στις ΗΠΑ και αναπαράγουν η πορτογαλική «A' Bola» και η βραζιλιάνικη «O'Globo»

Η Ορλάντο ανακοίνωσε χθες (24/3) τη συμφωνία-με ισχύ από το καλοκαίρι- με τον Αντουάν Γκριεζμάν έως τη σεζόν 2027-28, με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο, που θα τον κάνει δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι.

Αυτό αναφέρουν ΜΜΕ στις ΗΠΑ και αναπαράγουν η πορτογαλική «A' Bola» και η βραζιλιάνικη «O'Globo»-, σημειώνοντας ότι ο Γάλλος διεθνής  επιθετικός, με ετήσιες αποδοχές 9 εκατομμύρια ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στην ομάδα του MLS θα λαμβάνει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αυτό το θα τον καταστήσει, μακράν, τον πιο ακριβοπληρωμένο αθλητή στην ομάδα του Ορλάντο αφού έως τώρα ο υψηλότερος μισθός ανήκε στον Λουίς Μουριέλ, με 3,45 εκατομμύρια δολάρια.

Με αυτό το νέο συμβόλαιο, θα γίνει ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής σε όλο το MLS. Ον ξεπερνά μόνο ο Λιονέλ Μέσι,ο οποίος λαμβάνει λίγο πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ στην Ίντερ Μαϊάμι.

