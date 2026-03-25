Αβέβαιο το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ

Το μέλλον του Βινίσιους Τζούνιορ στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αβέβαιο, καθώς οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του έχουν κολλήσει και δεν φαίνεται να υπάρχει πρόοδος.

Την ίδια στιγμή, το περιβάλλον του Βραζιλιάνου εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, εκπρόσωποι του 25χρονου είχαν πρόσφατες επαφές με στελέχη του πρωταθλήματος της Σαουδική Αραβία, που εμφανίζονται ιδιαίτερα πρόθυμα να τον προσελκύσουν προσφέροντας ένα εξαιρετικά υψηλό συμβόλαιο.

Το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Βινίσιους δεν είναι αρνητικός σε ενδεχόμενη μετακίνηση στη Μέση Ανατολή, ειδικά εάν συνεχιστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ.

Οι επαφές των δύο πλευρών έχουν ουσιαστικά παγώσει, κυρίως λόγω των οικονομικών απαιτήσεων του παίκτη, ο οποίος επιθυμεί να φτάσει —ή και να ξεπεράσει— επίπεδα αποδοχών αντίστοιχα με εκείνα των κορυφαίων σταρ, όπως του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Κιλιάν Εμπαπέ.

Έτσι, η επιλογή της Σαουδικής Αραβίας αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα στο τραπέζι, εφόσον η «Βασίλισσα» δεν προχωρήσει σε ανανεωμένη πρόταση που να ικανοποιεί τον Βινίσιους.