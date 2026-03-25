Τέρζιτς ο εκλεκτός της Μπιλμπάο

Ο Έντιν Τέρζιτς είναι ο εκλεκτός της Μπιλμπάο για τη θέση του προπονητή εν όψει της νέας σεζόν, μετά την απόφαση του Ερνέστο Βαλβέρδε να αποχωρήσει στο τέλος της τρέχουσας περιόδου.

Ο πρόεδρος του βασκικού κλαμπ, Ζον Ουριάρτε, έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του 43χρονου Γερμανοκροάτη προπονητή, ο οποίος έχει μόλις μια διετία εμπειρίας ως πρώτος προπονητής. Θεωρείται μαθητής του Γιούργκεν Κλοπ, με τον οποίο έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική. Από το 2022 μέχρι το 2024 δούλεψε στην Ντόρτμουντ, χάνοντας το πρωτάθλημα στη διαφορά γκολ το 2023 και φτάνοντας ως τον τελικό του Champions League το 2024.

Ο ίδιος επέλεξε να αποχωρήσει από τη θέση του μετά το πέρας της σεζόν 2023/24 και έκτοτε δεν έχει εργαστεί σε άλλη ομάδα. Ωστόσο φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να δουλέψει στην Μπιλμπάο και μάλιστα λέγεται πως έχει πάρει καλές εισηγήσεις από συμπατριώτες του με εμπειρία από τη LaLiga, τον Γιουπ Χάινκες (που πέρασε από τη Ρεάλ) και τον Χάνσι Φλικ (προπονητή της Μπαρτσελόνα).