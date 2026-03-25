«Ο Νεϊμάρ θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο , αυτό θέλουν όλοι οι Βραζιλιάνοι»

Δεδομένη θεωρεί την παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ 2026 (11/6-19/7), ο κεντρικός αμυντικός της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας και αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρκίνιος. Οι δύο τους ήταν συμπαίκτες ( μεταξύ 2017-2023) στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Νομίζω ναι, ότι ο Νεϊμάρ θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Νεϊμάρ θέλει να αποκτήσει φόρμα και εμείς το θέλουμε. Όλοι οι Βραζιλιάνοι θέλουν να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Βραζιλιάνος αμυντικός και αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν στο UOL Esporte.

Ο Νεϊμάρ δεν περιλαμβάνεται στους κληθέντες του Κάρλο Αντσελότι για τους φιλικούς αγώνες εναντίον της Γαλλίας και της Κροατίας, αλλά ο Ιταλός προπονητής, μιλώντας στους δημοσιογράφους εξήγησε ότι «ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Γιατί δεν τον έχω καλέσει τώρα; Επειδή δεν είναι στο 100%, και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παίκτες που είναι σε άριστη κατάσταση. Η τελική ομάδα θα είναι μια άλλη ιστορία. Πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει και να παίρνει χρόνο παιχνιδιού για να φτάσει στην άριστη φυσική του κατάσταση».

Επίσης είπε ότι «υπάρχουν τέσσερις θέσεις και πιστεύω ότι έχουμε πολλές αμφιβολίες ως προς αυτό. Γι' αυτό σε αυτή την κλήση κάλεσα νέους παίκτες που δεν γνωρίζω πολύ καλά».

Από τότε που ανέλαβε στις 26 Μαΐου, ο Αντσελότι έχει πετύχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες στο τιμόνι της Βραζιλίας, έχοντας υποστεί 2 ήττες. Η Σελεσάο στοχεύει στον έκτο παγκόσμιο τίτλο της, μετά από νίκες το 1958, το 1962, το 1970, το 1994 και το 2002).

Όπως και άλλοι προπονητές των εθνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο μουντιάλ 2026, ο Κάρλο Αντσελότι πρέπει να υποβάλει μια προκαταρκτική λίστα 55 παικτών στη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο έως τις 11 Μαΐου, ενώ η τελική λίστα πρέπει να υποβληθεί στις 16 Μαΐου..