Το πρόγραμμα των playoffs: Ξεκίνημα με Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των Playoffs που θα κρίνουν τον πρωταθλητή.

Ντέρμπι αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και δικεφάλων στην Τούμπα έβγαλε η κληρωτίδα της Stoiximan Super League στην πρεμιέρα των playoffs που θα κρίνουν τον πρωταθλητή.

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου): Ολυμπιακός-ΑΕΚ & ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαΐου): Παναθηναϊκός-ΑΕΚ & ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαΐου): ΑΕΚ-Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαΐου): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός & ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαΐου): ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

