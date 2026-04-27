Απέδρασε με το τρίποντο από τη Λεμεσό η Ανόρθωση

«Κυρία» στην… ώρα της.

Η Ανόρθωση επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ με γκολ του Ιωάννου, στο παιχνίδι που διεξήχθη στο «Άλφαμεγα Stadium» για την 4η αγωνιστική των play out.

«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα της Αμμοχώστου ο Μιχάλης Ιωάννου, ο οποίος στο πρώτο μέρος νίκησε τον Κυριάκου. Ο κίπερ των γαλαζοκιτρίνων έδιωξε λανθασμένα, οι παίκτες των φιλοξενουμένων κέρδισαν και μπήκαν σε θέση οδηγού.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ανόρθωση έχει πλέον 39 βαθμούς και είναι σχεδόν στο… 100% να κλειδώσει την παραμονή. Από την άλλη, η ΑΕΛ έμεινε στους 40 και στην κορυφή του β’ γκρουπ.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, οι κυανόλευκοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, δεν κινδύνεψαν και διαχειρίστηκαν στη συνέχεια το υπέρ τους αποτέλεσμα. Στο δεύτερο 45λεπτο, η ομάδα της Λεμεσού ανέβηκε, κατέγραψε καλές στιγμές στην εστία του Κάρλστρομ όμως το σκορ δεν άλλαξε.

Όσον αφορά στη συνέχεια, η ΑΕΛ θα φιλοξενηθεί από την Ε.Ν Ύψωνα ενώ η Ανόρθωση θα υποδεχθεί την Ένωση. Αμφότερα θα διεξαχθούν το Σάββατο, 2 Μαΐου.

To LIVE του αγώνα…

90'+3 Τέλος του αγώνα.

90' - Πλασέ στην κίνηση από τον Μακρή, εκτός εστίας η μπάλα.

86' - Καλή στιγμή για την Ανόρθωση, σε τετ-α-τετ ο Μ.Ηλία έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και έξω.

53' - Καλό σουτ του Κονσεϊσάο, στην εξωτερική των διχτύων η μπάλα.

48' - Κεφαλιά του Σάβο, μόλις έξω η μπάλα.

46' - Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'- Τέλος πρώτου μέρους.

33' - Ο Κάρλστρομ απέκρουσε εντυπωσιακά κεφαλιά του Ζράντι και κράτησε το μηδέν.

28' - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Τεράστιο λάθος από τον Κυριάκου, ο Ιωάννου έγινε κάτοχος της μπάλας και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

27' - Καλή στιγμή στο παιχνίδι, ο Ντα Κρουζ από πλάγια θέση πλάσαρε όμως ο Κυριάκου απέκρουσε.

15' - Σκόραρε ο Ντα Κρουζ όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς ήταν εκτεθειμένος.

2΄ - Λίγο έξω το σουτ από τον Ζράντι.

1' - Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεισάο, Φραντζής (24′ Ιμανισίμουε), Στεφάνοβιτς, Μιλοσάβλεβιτς, Νταβόρ (68′ Παπαφώτης), Γκλάβσιτς, Παρούτης (45′ Μακρής), Μασέκο (45′ Μουγκέ), Ζράντι (77′ Φορεστιέρι), Σάβο.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Τάντι, Κατελάρης (77′ Καραμανώλης), Μπέργκστρομ, Τόσιτς, Κίκο, Σένσι, Ιωάννου, Χρυσοστόμου (68′ Ηλία), Ντα Κρουζ, Κις.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 28' Ιωάννου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 9' Ζράντι, 34' Γκλάβσιτς, 64' Zντρασκόφσκι / 39' Τόσιτς, 61' Τάντι, 64' Χρυσοστόμου, 90'+4 Σένσι

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής : Αναστασίου Ιωάννης