Ο Ατρόμητος κατέθεσε έφεση για μείωση της ποινής του Κέρκεζ

Ο 49χρονος τεχνικός των Περιστεριωτών δέχθηκε βαριά «καμπάνα» επτά αγωνιστικών μακριά από τον πάγκο της ομάδας του για υβριστική συμπεριφορά προς τον διαιτητή Κατοίκο και για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει ήδη εκτίσει δύο αγωνιστικές χωρίς να κάτσει στον πάγκο της ομάδας του, με τον Ατρόμητο να πανηγυρίζει ισάριθμες νίκες με εξαιρετικό ποδόσφαιρο, απέναντι σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Aktor.

Στον Ατρόμητο θεωρούν υπερβολική την ποινή που δέχθθηκε ο προπονητής της ομάδας και προχώρησαν σε έφεση που θα εκδικαστεί την προσεχή Τετάρτη (29/4) από τα αρμόδια όργανα της λίγκας.

Η σχετική ενημέρωση:

«Έφεση του προπονητή της ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1931 κ. DUSAN KERKEZ κατά της με αριθμό 121/2026 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League ΕΛΛΑΔΑ».

