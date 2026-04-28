Γιγαντομαχία Νο1 με φόντο τον τελικό

Είναι εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου του Champions League. Όμως, μόνο μία εκ των Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό.

Απόψε (22:00) θα επιδιώξουν να κάνουν το πρώτο βήμα και τα προγνωστικά είναι απαγορευτικά. Ο Βαυαροί έριξαν εκτός συνέχειας τη Ρεάλ με δύο νίκες και θέλουν επιστροφή στον θρόνο μετά από μία εξαετία, όταν και το σήκωσαν απέναντι στους Παριζιάνους. Το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε έχει το στέμμα στο κεφάλι και δεν θέλει να το βγάλει. Οι δυο ομάδες συναντήθηκαν και στη League Phase, με την Μπάγερν να παίρνει διπλό στο Παρίσι (1-2). Ο Ντίαζ σκόραρε και τα δύο γκολ στο α΄ μέρος, στη συνέχεια αποβλήθηκε και ήρθε η μείωση με τον Νέβεζ.

Αύριο, και πάλι στις 22:00, θα γίνει ο άλλος πρώτος ημιτελικός αγώνας ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ.