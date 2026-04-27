Αριθμοί που επιβεβαιώνουν τον προβληματισμό…

Παραμένει σε δύσβατα μονοπάτια ο ΑΠΟΕΛ καθώς παρουσιάζει παθογένειες που στοιχίζουν βαθμούς και ενδεχομένως πρόκριση. Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και στην ίσως πιο κρίσιμη περίοδο της σεζόν, αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι ώστε να διεκδικήσει ό,τι μπορεί από την τρέχουσα σεζόν.

Η ισοπαλία από το παιχνίδι με την Πάφο (3-3) ενίσχυσε τον προβληματισμό και παράλληλα δεν αφήνει περιθώρια για αναρρίχηση στο σύνολο του Γκαρσία. Ο ΑΠΟΕΛ αμυντικά παρουσίασε αδυναμίες που δεν του επιτρέπουν να ελπίζει στη μεγάλη ανατροπή, ενόψει της ρεβάνς με τον Απόλλωνα (2-3). Οι γαλαζοκίτρινοι καλούνται όχι μόνο να σκοράρουν αλλά και να διατηρήσουν το μηδέν, κόντρα σε μια ομάδα που τα βρήκαν… μπαστούνια μέσα στο 2026. Σε διάστημα έξι ημερών, ο ΑΠΟΕΛ δέχθηκε επτά γκολ (!) από τους κυανόλευκους καθώς συναντήθηκαν ήδη και στα play off (2-3, 2-4).

Η ισοπαλία με την Πάφο, προστίθεται σε άλλο ένα ανησυχητικό στατιστικό. Από τις 15 Φεβρουαρίου, όταν ηττήθηκε 2-3 από τον Εθνικό, κατέγραψε άλλα τρία παιχνίδια στα οποία δέχθηκε περισσότερα από δύο γκολ. Πέραν λοιπόν του αγώνα με τους Αχνιώτες, τα δίχτυα του ΑΠΟΕΛ «πληγώθηκαν» τόσο από τον Απόλλωνα (δύο φορές) όσο και από την Πάφο.

Φαίνεται πως η αμυντική λειτουργία χάλασε εδώ και εβδομάδες, καθώς από τις 22 Φεβρουαρίου όταν κράτησε το μηδέν με την Ομόνοια (1-0), δεν έχει καταγράψει άλλο παιχνίδι με απαραβίαστη εστία!