Επιστρέφει στο Champions League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Αστεράτα χαμόγελα για τον Κάρικ και τους παίκτες του.

Μετά από δύο χρόνια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στη League Phase του Champions League.

Με τη νίκη της στο «Όλντ Τράφορντ» επί της Μπρέντφορντ (2-1) η ομάδα του Μάικλ Κάρικ διατηρήθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας και τέσσερις αγωνιστικής πριν το φινάλε, η διαφορά της από την 6η Μπράιτον είναι στο +11. Γεγονός που σημαίνει ότι είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθεί.

Η «σεμνή τελετή» στο προτελευταίο ματς της 34ης αγωνιστικής της Premier League είχε ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι σκόραραν με τους Κασεμίρο και Σέσκο. Το μόνο που κατάφεραν οι «μέλισσες» ήταν να μειώσουν στο 87' με τον Γένσεν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

(60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν - 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(5΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

(17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)

Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0

(43΄ Σεσενιόν)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1

(36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς - 72΄ Μουνιός)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον 2-1

(51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον - 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Γουλβς-Τότεναμ 0-1

(82΄ Ζοάο Παλίνια)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 1-0

(9΄ Έζε)

Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 2-1

(11' Κασεμίρο, 43' Σέσκο - 87' Γένσεν)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Άρσεναλ 73 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 70 -33αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 61

 

 

Λίβερπουλ 58

 

 

Άστον Βίλα 58

 

 

Μπράιτον 50

 

 

Μπόρνμουθ 49

 

 

Τσέλσι 48

 

 

Μπρέντφορντ 48

 

 

Φούλαμ 48

 

 

Έβερτον 47

 

 

Σάντερλαντ 46

 

 

Κρίσταλ Πάλας 43 -33αγ.

 

 

Νιούκαστλ 42

 

 

Λιντς 40

 

 

Νότιγχαμ Φόρεστ 39

 

 

Γουέστ Χαμ 36

 

 

Τότεναμ 34

 

 

Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--

 

 

Γουλβς 17 --Υποβιβάστηκε--

 

 

