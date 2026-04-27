ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μάχη για τρεις με φόντο τα δύο εισιτήρια παραμονής

Δήλωσε παρών την κατάλληλη στιγμή η Ανόρθωση, με νίκη επί της ΑΕΛ.

Η 4η αγωνιστική των play out ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/04), κι έτσι απομένουν άλλες τρεις για να οριστικοποιηθεί η μάχη επιβίωσης!

Όπως έχουν διαμορφωθεί τα βαθμολογικά δεδομένα, φαίνεται πως τρεις ομάδες διεκδικούν δύο εισιτήρια για παραμονή. Ο λόγος για τον Ακρίτα (36β.), Ολυμπιακό (31β.) και Εθνικό (30β.). Σαφώς η ομάδα της Χλώρακας έχει το πάνω χέρι, ωστόσο τίποτα δεν έχει κριθεί.

Παράλληλα, ΑΕΛ και Ανόρθωση θα… κοντραριστούν για τη μάχη της πρώτης θέσης, καθώς τις χωρίζει πλέον μόλις ένας βαθμός.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Ένωση – Ακρίτας 1-2

Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα 1-1

Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός 2-1

ΑΕΛ - Ανόρθωση 0-1

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 1η Μαΐου

19:00 Ολυμπιακός-Ομόνοια Αρ.

19:00 Ακρίτας-Εθνικός Άχνας

Σάββατο, 2 Μαΐου

17:00 Ε.Ν. Ύψωνα-ΑΕΛ

19:00 Ανόρθωση-Ένωση

Η βαθμολογία