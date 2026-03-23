ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Super League: Το πρόγραμμα των playoffs και οι ημερομηνίες που θα κρίνουν τον τίτλο

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη μάχη του τίτλου.

Στην τελευταία αγωνιστική δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, αφού μόνο η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη, επικρατώντας άνετα της Κηφισιάς με 3-0. Αντίθετα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχασαν βαθμούς, μένοντας στο 0-0 με την ΑΕΛ και γνωρίζοντας ήττα από τον Βόλο (2-1) αντίστοιχα.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η ΑΕΚ είναι στην κορυφή με 60 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 58 και ο ΠΑΟΚ με 57. Έτσι όλα θα κριθούν στα playoffs, όπου κάθε παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία.

Η έναρξη των playoffs θα γίνει το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, ενώ η λήξη τους θα γίνει στις 16-17 Μαΐου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι διακοπές του προγράμματος:

Το μίνι πρωτάθλημα θα διακοπεί τρεις φορές. Αρχικά, πριν την έναρξη των playoffs, λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας με Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3).

Η δεύτερη διακοπή θα έρθει αμέσως μετά την πρώτη αγωνιστική, εξαιτίας του Πάσχα (12 Απριλίου), ενώ η τρίτη θα πραγματοποιηθεί μετά τη δεύτερη αγωνιστική, λόγω του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό, με συνεχόμενες αγωνιστικές και την 5η να διεξάγεται σε εμβόλιμη ημερομηνία.

Η μάχη για τον τίτλο θα είναι σκληρή, με τις λεπτομέρειες να παίζουν καθοριστικό ρόλο μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη