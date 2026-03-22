Γιούχα στο «Γ.Καραϊσκάκης»!
Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την AEL Novibet και με τον Ολυμπιακό να μένει στο 0-0 με τους «βυσσινί», ο κόσμος των Πειραιωτών αντέδρασε.
Παρά τα πολλά γεμίσματα και την αναζήτηση του γκολ σηκώνοντας την μπάλα, με το παιχνίδι να μην βγαίνει καθόλου στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, η AEL Novibet απέφυγε να δεχθεί γκολ και έτσι παρέμεινε στο 0-0, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στα Playoffs ως 2ος.
Με τη λήξη του ματς, ο κόσμος στο «Γ.Καραϊσκάκης» αποδοκίμασε έντονα γι’ αυτό που παρακολουθούσε, αλλά και για την κατάληξη του ματς, με την οποία φυσικά η ΑΕΚ – που ήταν η μοναδική που πήρε νίκη από τις ομάδες της τριπλής ισοβαθμίας στην κορυφή – μπήκε ως μόνη πρώτη στην εξτρά διαδικασίας που θ’ ακολουθήσει για τον τίτλο.
