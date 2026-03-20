ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: Η εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΦΩΤΟ: Η εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας

H EΠΟ μαζί με την Adidas παρουσίασαν στο κοινό την νέα εκτός έδρας φανέλα της εθνικής μας ομάδας εν όψει των δύο φιλικών αγώνων του Μαρτίου.

Τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας της εθνικής Ελλάδας με την Adidas, την πασίγνωστη εταιρεία ένδυσης, η οποία από εδώ και στο εξής θα «ντύνει» τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της γαλανόλευκης.

Στο promo βίντεο που είχε κάνει τότε η Adidas θυμήθηκε ένδοξες εποχές της Εθνικής Ελλάδας με εκείνη ως χορηγό, με κορωνίδα την σπουδαία κι ανεπανάληπτη κατάκτηση του Euro 2004! Κάτι παραπάνω από έναν μήνα μετά τα αποκαλυπτήρια της πρώτης εμφάνισης της εθνικής μας ομάδας, η γνωστή εταιρεία ένδυσης προχώρησε και στην παρουσίαση της εκτός έδρας φανέλας.

Η νέα φανέλα «κλέβει» τις εντυπώσεις, με το μπλε χρώμα να κυριαρχεί, ενώ οι λευκές ρίγες που την... ντύνουν δίνουν ένα άλλο κύρος. Στο εσωτερικό της υπάρχει η αναγραφή «Χίλια Εννιακόσια Είκοσι Έξι», όπου αναφέρεται στο έτος ίδρυσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

«Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής είναι εδώ. κάτι παραπάνω από φανέλα. κάτι δικό μας», ανέφερε η δημοσίευση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ έγινε γνωστό πως θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από την Παρασκευή (20/03) στις 11:00.

Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στις 27 Μαρτίου (21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ μερικές ημέρες αργότερα στις 31 (20:00) θα φιλοξενηθεί από την Ουγγαρία στην «Πούσκας Αρίνα», όπου λογικά θα δούμε και την νέα εμφάνιση να πραγματοποιεί το... ντεμπούτο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Εμπνευσμένη από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του ’80, η νέα φανέλα ξεχωρίζει για τη βαθιά μπλε απόχρωσή της, ενώ οι γραφικές κάθετες ρίγες παραπέμπουν διακριτικά σε χαρακτηριστικά της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο σχεδιασμός της νέας εκτός έδρας εμφάνισης της Εθνικής από την adidas γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, αποτυπώνοντας τη διαχρονικότητα της ελληνικής ταυτότητας μέσα από μια σύγχρονη ποδοσφαιρική αισθητική. Στο πίσω μέρος του λαιμού αναγράφεται η χρονολογία «1926», τιμώντας τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η νέα εμφάνιση ενσωματώνει την τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, με υφάσματα που διαθέτουν 3D σχεδιασμένη μηχανική ελαστικότητα και έχουν αναπτυχθεί βάσει χαρτογράφησης του σώματος. Η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, διατηρώντας τους αθλητές στεγνούς και άνετους ακόμη και σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Το adidas Trefoil επιστρέφει στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις της adidas για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, αποτελώντας το σήμα αυθεντικότητας του brand και ενισχύοντας τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική κουλτούρα των 90s.

Για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης πραγματοποιήθηκε ειδική φωτογράφιση με τη συμμετοχή των διεθνών ποδοσφαιριστών Βαγγέλη Παυλίδη, Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου είναι διαθέσιμη από σήμερα στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 στην Αθήνα και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

11η αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ μετά από τρεις μήνες ο Ίσακ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λακρουά: «Έπαιξε πολύ καλά η ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

«Πάμε να κερδίσουμε την Πάφο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΕΚ Λάρνακας: Ανακοίνωσε πακέτα εισητηρίων για τα πλέι οφ

ΑΕΚ

|

Category image

Εξαφάνισαν τα εισιτήρια οι Απολλωνίστες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας

Ελλάδα

|

Category image

Marca: «Καθαρό οφσάιντ στο 2ο γκολ της Μπέτις»

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚτζή, να χαμογελάς!

ΑΕΚ

|

Category image

Το έκανε ξανά ο Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ισμαΐλα Σαρ: Μετά που του πήραν το Africa Cup

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στα ημιτελικά, στον τελικό και για κατάκτηση του Conference League

Ελλάδα

|

Category image

La Liga-29η αγωνιστική: Τιτανομαχία στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με το ντέρμπι της Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρίσταλ Πάλας, ναι οκ...

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη