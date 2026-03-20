Marca: «Καθαρό οφσάιντ στο 2ο γκολ της Μπέτις»

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με μία βαριά ήττα στη Σεβίλλη από την Μπέτις (4-0), αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αν δεν καταλογιζόταν το δεύτερο καθοριστικό γκολ των Ισπανών, που αφενός ήρθε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου κι αφετέρου έδινε σκορ πρόκρισης στους Ανδαλουσιάνους, αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα του αγώνα, αλλά και την ψυχολογία των δύο ομάδων στην επανάληψη.

Οι Πράσινοι φωνάζουν δικαίως, αφενός για το επιθετικό φάουλ στον Καλάμπρια που δεν σφύριξε ο Στίλερ κι αφετέρου για το οφσάιντ που δεν υπέδειξε το VAR κατά τον έλεγχο της φάσης.

Σε ό,τι αφορά μάλιστα το δεύτερο σκέλος, υπάρχει ωμή παραδοχή και από τα ισπανικά ΜΜΕ, συγκεκριμένα τη "Marca" η οποία τονίζει ξεκάθαρα ότι υπάρχει οφσάιντ.

