Η Premier League κοντά σε ιστορικό ρεκόρ: 7 ομάδες στο Champions League!

Η Premier League κοντά σε ιστορικό ρεκόρ: 7 ομάδες στο Champions League!

Το αγγλικό ποδόσφαιρο ενδέχεται να γράψει ιστορία, καθώς υπάρχει σενάριο που θα επιτρέψει σε 7 ομάδες της Premier League να συμμετάσχουν στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου.

Μέχρι στιγμής, Τότεναμ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Νιούκαστλ αποκλείστηκαν από τους «16» του Champions League. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνεχίζουν η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ στο Champions League, οι Άστον Βίλα και Νότιγχαμ Φόρεστ στο Europa League, και η Κρίσταλ Πάλας στο Conference League.

Για να προστεθεί έβδομο αγγλικό εισιτήριο στο Champions League, χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Η Λίβερπουλ να κατακτήσει το Champions League και να τερματίσει 5η ή 6η στην Premier League και η Άστον Βίλα να κατακτήσει το Europa League και να τερματίσει 5η ή 6η στην Premier League. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι δύο ομάδες εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στα αστέρια, μαζί με την πρώτη τετράδα της Premier League, ενώ η Αγγλία θα έχει και μία επιπλέον θέση λόγω ranking, δίνοντας το «εισιτήριο» στον 7ο της βαθμολογίας.

Υπάρχει μάλιστα και το ακραίο σενάριο 11 αγγλικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν κατακτήσουν τίτλους ομάδες που δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο, όπως οι Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ και Κρίσταλ Πάλας. Σε κάθε περίπτωση, η Premier League ετοιμάζεται για μία ιστορική ευρωπαϊκή σεζόν.

