Εκτός κλήσεων της Αγγλίας ο Αλεξάντερ-Άρνολντ
Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ δεν κλήθηκε στην εθνική Αγγλίας για τα προσεχή παιχνίδια.
Εκτός κλήσεων του Τόμας Τούχελ στην εθνική Αγγλίας έμεινε ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο μπακ της Ρεάλ δεν είναι στους 35 που επέλεξε ο Γερμανός τεχνικός για τα φιλικά με Ουρουγουάη (27/3) και Ιαπωνία στο «Γουέμπλεϊ» (31/3). Αντίθετα, επανέρχεται ο Χάρι Μαγκουάιρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ στη λίστα είναι και ο 35χρονος τερματοφύλακας της Μπράιυον, Τζέισον Στιλ, που δεν έχει ακόμη συμμετοχή με το εθνόσημο. Αναλυτικά οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι), Άαρον Ράμσντεϊλ (Νιούκαστλ), Τζέισον Στιλ (Μπράιτον)
Αμυντικοί: Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Μαρκ Γκουέχι (Μάντσεστερ Σίτι), Λιούις Χολ (Νιούκαστλ), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ), Χάρι Μαγκουάιρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νίκο Ο'Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζάρελ Κουάνσα (Λεβερκούζεν), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Φικάγιο Τομόρι (Μίλαν)
Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ Φόρεστ), Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Τζέιμς Γκάρνερ (Έβερτον), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Άνταμ Γουόρτον (Κρίσταλ Πάλας)
Επιθετικοί: Τζάροντ Μπόουεν (Γουέστ Χαμ), Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν (Λιντς), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ), Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ), Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα, δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Ντόμινικ Σολάνκε (Τότεναμ)
