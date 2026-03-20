Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στα ημιτελικά, στον τελικό και για κατάκτηση του Conference League

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 1998 και το όνειρο στο Conference League παραμένει ζωντανό.

Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει πλέον την Ράγιο Βαγεκάνο, τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη (19:45) και την Πέμπτη του Πάσχα στην Allwyn Arena (22:00), με στόχο να βρεθεί στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1977 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Σύμφωνα με Football Meets Data, οι πιθανότητες να αποκλείσει η ΑΕΚ την ισπανική ομάδα είναι 46,3%, ενώ για να φτάσει στον τελικό (αντιμετωπίζοντας στα ημιτελικά Μάιντς ή Στρασμπούρ) είναι 16,8%. Όσο για την κατάκτηση; Οι πιθανότητες που της δίνονται είναι 7,1%.

Συνολικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι έκτο φαβορί για τον τίτλο. Πρώτη και με διαφορά είναι η Κρίσταλ Πάλας με 35,1%, ακολουθεί η Στρασμπούρ με 18,7%, τρίτη είναι η Μάιντς με 10,9%, τέταρτη η Φιορεντίνα με 10,6% και πέμπτη η Ράγιο Βαγεκάνο με 9,6%. Πίσω από την ΑΕΚ σε πιθανότητες είναι η Σαχτάρ με 4,5% και η Άλκμααρ με 3,5%.

