Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στα ημιτελικά, στον τελικό και για κατάκτηση του Conference League

Tι πιθανότητες δίνει το Football Meets Data στην ΑΕΚ από εδώ και πέρα στο Conference League.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 1998 και το όνειρο στο Conference League παραμένει ζωντανό.

Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει πλέον την Ράγιο Βαγεκάνο, τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη (19:45) και την Πέμπτη του Πάσχα στην Allwyn Arena (22:00), με στόχο να βρεθεί στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 1977 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Σύμφωνα με Football Meets Data, οι πιθανότητες να αποκλείσει η ΑΕΚ την ισπανική ομάδα είναι 46,3%, ενώ για να φτάσει στον τελικό (αντιμετωπίζοντας στα ημιτελικά Μάιντς ή Στρασμπούρ) είναι 16,8%. Όσο για την κατάκτηση; Οι πιθανότητες που της δίνονται είναι 7,1%.

Συνολικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι έκτο φαβορί για τον τίτλο. Πρώτη και με διαφορά είναι η Κρίσταλ Πάλας με 35,1%, ακολουθεί η Στρασμπούρ με 18,7%, τρίτη είναι η Μάιντς με 10,9%, τέταρτη η Φιορεντίνα με 10,6% και πέμπτη η Ράγιο Βαγεκάνο με 9,6%. Πίσω από την ΑΕΚ σε πιθανότητες είναι η Σαχτάρ με 4,5% και η Άλκμααρ με 3,5%.

ΒΙΝΤΕΟ: Αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ μετά από τρεις μήνες ο Ίσακ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λακρουά: «Έπαιξε πολύ καλά η ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

«Πάμε να κερδίσουμε την Πάφο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΕΚ Λάρνακας: Ανακοίνωσε πακέτα εισητηρίων για τα πλέι οφ

ΑΕΚ

|

Category image

Εξαφάνισαν τα εισιτήρια οι Απολλωνίστες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας

Ελλάδα

|

Category image

Marca: «Καθαρό οφσάιντ στο 2ο γκολ της Μπέτις»

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚτζή, να χαμογελάς!

ΑΕΚ

|

Category image

Το έκανε ξανά ο Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ισμαΐλα Σαρ: Μετά που του πήραν το Africa Cup

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στα ημιτελικά, στον τελικό και για κατάκτηση του Conference League

Ελλάδα

|

Category image

La Liga-29η αγωνιστική: Τιτανομαχία στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με το ντέρμπι της Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρίσταλ Πάλας, ναι οκ...

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: ΑΕΚ, αυτό κράτησέ το!

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη