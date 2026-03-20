Την Κυριακή (22/03) στη Λεμεσό ο Παγκύπριος Μαραθώνιος

Διεξάγεται την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026, το δεύτερο αγώνισμα των φετινών Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 107ο Ανδρών και 69ο Γυναικών, που είναι ο Μαραθώνιος Δρόμος, ο οποίος περιλαμβάνεται στο πλαίσιο τού ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία, μία ώρα πριν από την έναρξή τού αγώνα, το Δελτίο Υγείας τους τού ΚΟΑ και ταυτόχρονα τα εγκεκριμένα παπούτσια τα οποία θα φορέσουν.

Όλα τα αγωνιστικά παπούτσια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το άρθρο των τεχνικών κανονισμών τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων τής σόλας και του τακουνιού (μέγιστο πάχος σόλας 40 mm). Είναι ευθύνη των αθλητών και αθλητριών να διασφαλίσουν ότι τα παπούτσια που θα χρησιμοποιήσουν στον αγώνα περιέχονται στη λίστα των εγκεκριμένων μοντέλων παπουτσιών τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (https://worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εν λόγω άρθρο ή τη λίστα παπουτσιών, δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στον Μαραθώνιο.

Ο Παγκύπριος Μαραθώνιος και ο ΧΜ Μαραθώνιος Λεμεσού είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 07:15 το πρωί της Κυριακής (22/03/26), στο δυτικό μέρος τού Μόλου Λεμεσού. Μέσα στη διαδρομή θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού κάθε 2,5 χιλιόμετρα με νερά, ηλεκτρολύτες, αναψυκτικά και φρούτα. Θα υπάρχουν τουαλέτες διαθέσιμες κάθε 2.5χμ, ξεκινώντας μετά τα πρώτα 5 χιλιόμετρα.

Η διαδρομή...

Οι διοργανωτές τού ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού, γράφουν σχετικά για τη διαδρομή: «Η διαδρομή του αγώνα είναι επίπεδη και γρήγορη, παρέχοντας το τέλειο σκηνικό για τους δρομείς να επιτύχουν και να καταρρίψουν τα ρεκόρ τους! Καλύπτοντας απόσταση 42,195 χιλιομέτρων, ο XM Μαραθώνιος Δρόμος ξεκινά από το δυτικό άκρο του Μόλου στη Λεμεσό. Με την έναρξη, οι δρομείς θα κατευθυνθούν ανατολικά και θα βγουν από τον Μόλο, στρίβοντας αριστερά και ακολουθώντας δυτική κατεύθυνση. Τρέχοντας προς την δυτική πλευρά της Λεμεσού, οι δρομείς θα κατευθυνθούν προς την Παλιά Πόλη και στη συνέχεια προς το Λιμάνι. Καλύπτοντας τη δυτική πλευρά της πόλης, οι δρομείς θα περάσουν μέσα

από ένα μεικτό σκηνικό αστικής και φυσικής ομορφιάς, με αποκορύφωμα το περίφημο "δασικό τούνελ".

»Στη συνέχεια, οι δρομείς θα κατευθυνθούν προς τα ανατολικά και πάλι με κατεύθυνση προς την πόλη του Αρχαίου Βασιλείου της Αμαθούντας. Ο δρόμος προς την Αρχαία πόλη της Αμαθούντας είναι 100% παραλιακός και οι δρομείς θα τρέξουν κατά μήκος της πιο ανεπτυγμένης και μοντέρνας περιοχής της πόλης! Φτάνοντας στην αρχαία πόλη της Αμαθούντας, και αφού περάσουν ανάμεσα σε Αρχαία Ερείπια και όμορφα μεσογειακά τοπία, οι δρομείς θα στρίψουν και πάλι προς τα δυτικά και θα ξεκινήσουν την επιστροφή τους προς το πάρκο του Μόλου και την γραμμή τερματισμού!

* Στον φετινό Παγκύπριο Μαραθώνιο έχουν δηλώσει συμμετοχή 13 αθλητές και 12 αθλήτριες.

* Μετά το τέλος τού Παγκύπριου Ημιμαραθωνίου, ο οποίος διεξήχθη στον Στρόβολο στις 15 Φεβρουαρίου 2026, οι βαθμολογίες για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα 107ο Ανδρών και 69ο Γυναικών διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

ΑΝΔΡΕΣ: ΓΣΕ 10, ΓΣΟ 8, ΓΣΚ 3

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΓΣΟ 9, ΓΣΠ 6, ΓΣΖ 3, ΓΣΚ 2, ΓΣΠρ 1

ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

ΑΝΔΡΕΣ

Αμίν Χαντίρι (ΓΣΖ) Σεβίγια 19/02/23 2:10:20

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Νταγκμάρα Χάντζλικ (ΓΣΟ) Χρυσή Ακτή 07/07/2019 2:34:17

ΑΝΔΡΕΣ Κ23

Πέτρος Νικοδήμου (ΓΣΠ) Θήβα 07/11/1982 2:31:50

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ23

Γιώτα Ανδρέου (ΓΣΟ) Λεμεσός 20/02/2011 3:41:10