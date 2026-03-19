Πρόκριση και… ταμείο για την ΑΕΚ: Πάνω από 11 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη!

Η ΑΕΚ «κλείδωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League και προσθέτει 1,3 εκατ. ευρώ στα ευρωπαϊκά της έσοδα, τα οποία πλέον αγγίζουν τα 11 εκατ. σε μια ιστορική πορεία.

Η ΑΕΚ σφράγισε και τυπικά την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Conference League, παρά την ήττα της από την Τσέλιε στη ρεβάνς. Η Ένωση, έχοντας «χτίσει» από το πρώτο ματς το ισχυρό 4-0, ολοκλήρωσε την υπόθεση-πρόκριση και συνεχίζει την εντυπωσιακή ευρωπαϊκή της πορεία.

Παρότι δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ εξασφάλισε όχι μόνο την παρουσία της στους «8», αλλά και ένα σημαντικό οικονομικό όφελος.

Με τη νέα πρόκριση, η ΑΕΚ προσθέτει 1,3 εκατ. ευρώ στα ήδη ενισχυμένα ευρωπαϊκά της έσοδα, τα οποία πλέον αγγίζουν τα 11 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα χρήματα που είχε ήδη συγκεντρώσει από τη League Phase, τις νίκες, τα μπόνους κατάταξης και την πρόκριση στους «16».

Η Ένωση είχε φτάσει στα 9.432.000 ευρώ μετά τη φάση των ομίλων, χάρη στο πριμ εισόδου, τις νίκες επί Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ, την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς, το value pillar και φυσικά την τεράστια ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα. Με την πρόκριση στα προημιτελικά, το ποσό εκτοξεύεται, ενώ σε περίπτωση που η ΑΕΚ φτάσει και στα ημιτελικά, θα εξασφαλίσει επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει με αυτοπεποίθηση στη διοργάνωση, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ταμεία της ιστορίας της και κρατώντας ζωντανό το όνειρο για ακόμη μεγαλύτερη διάκριση.

