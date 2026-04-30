Παναθηναϊκός: Ακόμα 1 εκατ. στα ταμεία από Βαγιανννίδη!

Παναθηναϊκός: Ακόμα 1 εκατ. στα ταμεία από Βαγιανννίδη!

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έπιασε το όριο συμμετοχών που υπήρχε στη συμφωνία Παναθηναϊκού-Σπόρτινγκ και οι Πράσινοι θα λάβουν επιπλέον 1 εκατ. ευρώ

Ο διεθνής δεξιός μπακ αποτέλεσε τη δεύτερη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο οποίος έλαβε 13 εκατ. ευρώ από την Σπόρτινγκ για την παραχώρησή του, αλλά το deal περιλάμβανε και μπόνους. 

Συγκεκριμένα, εφόσον ο Βαγιαννίδης συμπλήρωσε 20 συμμετοχές με τουλάχιστον 45 λεπτά στο ενεργητικό του, οι Πράσινοι θα έβαζαν στα ταμεία τους ακόμα 1 εκατ. ευρώ. 

Και το όριο αυτό συμπληρώθηκε με τη χθεσινή (29/4) παρουσία του διεθνούς άσου στο βασικό σχήμα της Σπόρτινγκ, η οποία υπέπεσε σε γκέλα ολκής φιλοξενώντας την Τοντέλα (2-2). 

Ο Βαγιαννίδης μετράει συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 7 ασίστ με τη φανέλα των "λιονταριών". 

Παναθηναϊκός: Ακόμα 1 εκατ. στα ταμεία από Βαγιανννίδη!

