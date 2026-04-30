ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λεβαδειακός: Τι ισχύει για Τσάπρα - Όλα τα δεδομένα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λεβαδειακός: Τι ισχύει για Τσάπρα - Όλα τα δεδομένα

Ο «χορός» των δημοσιευμάτων για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα και όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός πραγματοποιεί την σπουδαιότερη πορεία της ιστορίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όντας στην 5η θέση της βαθμολογίας, η οποία παρόλα αυτά, δεν θα του δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μετά και την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Η ομάδα της Βοιωτίας, έχει αναδείξει αρκετούς πρωταγωνιστές τη φετινή σεζόν, εις εκ των οποίων είναι και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο 24χρονος δεξιός οπισθοφύλακας, αποτελεί «μήλον της Έριδος» για τους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού οι εμφανίσεις το, οι 10 ασίστ που έχει μοιράσει, αλλά και η συνολική του εικόνα στη Stoiximan Super League έχει προσεγγίσει κατά πολύ το ενδιαφέρον.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στην ομάδα της Βοιωτίας, έχουν έρθει προσφορές από ομάδες για την απόκτηση του Τσάπρα, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κλαμπ και έχουν απορριφθεί.

Μεταξύ άλλων, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ο Λεβαδειακός δεν έχει έρθει σε συμφωνία με καμία ομάδα για την πώληση του Τσάπρα, καθώς οι απαιτήσεις, προς το παρόν δεν έχουν ικανοποιήσει τον σύλλογο. Ενδεικτικό σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι οι απαιτήσεις του Λεβαδειακού, απέχουν ακόμη και από το 1,5 εκατ. ευρώ, που έλαβαν οι Βοιωτοί και απέρριψαν επίσης!

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι οι δυο πλευρές, είχαν δώσει τα χέρια και ανανέωσαν τη συνεργασία τους ως το καλοκαίρι του 2030 και για να επέλθει «σπάσιμο» αυτής, θα πρέπει πρωτίστως να ικανοποιηθεί οικονομικά ο Λεβαδειακός, κάτι το οποίο προς το παρόν δεν έχει συμβεί.

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη