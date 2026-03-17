Το πλάνο πρόκρισης του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπέτις

Οι σκέψεις του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο μεγάλο ματς της Πέμπτης με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Στον Παναθηναϊκό ζουν κι αναπνέουν για τη μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης (22:00) στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης απέναντι στην Μπέτις για τους «16» του Europa League. Με «προίκα» το 1-0 του ΟΑΚΑ και πίστη για μια ακόμη υπέρβαση, οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα για να προκριθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ καταστρώνει τα πλάνα του για τον σπουδαίο αγώνα έχοντας ήδη φρεσκάρει στο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό την Κυριακή τους παίκτες που προορίζει για βασικούς στην Ανδαλουσία. Ο Ισπανός τεχνικός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα πέραν των απουσιών του τιμωρημένου Ζαρουρί και του τραυματία Πάλμερ-Μπράουν, ενώ θυμίζουμε πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Γέντβαϊ, Κοντούρης, Παντελίδης, Σισοκό και Τσάβες.

Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται, ασφαλώς, να αλλάξει το πετυχημένο σύστημα με την τριάδα στην άμυνα. Ο Λαφόν θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, ο Ίνγκασον και ο Κάτρης θεωρούνται σίγουροι στα στόπερ, με τον Ερνάντεθ και τον Τουμπά να διεκδικούν τη θέση του αριστερού αμυντικού. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Καλάμπρια και Κυριακόπουλου σε ρόλο δεξιού και αριστερού μπακ-χαφ αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στο κέντρο, το δίδυμο Ρενάτο-Τσέριν είχε ανταποκριθεί εξαιρετικά στο πρώτο ματς και έχει τον πρώτο λόγο, παρότι είναι διαθέσιμος πλέον και ο Τσιριβέγια. Όσο για τις θέσεις μπροστά, ο Τετέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρι, αν και υπάρχει και η επιλογή του Μπακασέτα.

Οι δύο τελευταίες προπονήσεις ίσως δείξουν τις τελικές προθέσεις του Μπενίτεθ για το πλάνο πρόκρισης του Παναθηναϊκού στην Σεβίλλη.

