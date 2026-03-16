ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Έδεσε» Κάτρη έως το 2030 ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του 20χρονου στόπερ Γιώργου Κάτρη έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Γιώργος Κάτρης εντυπωσιάζει μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του δανεισμού του στον Λεβαδειακό και σε αυτό το πλαίσιο ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα και επέκτεινε τη συνεργασία τους. Το προηγούμενο συμβόλαιο των δυο πλευρών είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028 και το νέο deal με τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό είναι έως το καλοκαίρι του 2030.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που εντάχθηκε στις «πράσινες» ακαδημίες πριν κλείσει τα 16 του χρόνια και το 2023 έγινε επαγγελματίας. Μετά την επιστροφή του στο Τριφύλλι, τον περασμένο Γενάρη, μετράει 11 εμφανίσεις, υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Ο Γιώργος εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021, προτού κλείσει τα 16 του χρόνια. Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο, ενώ το 2024 έκανε το δεύτερο συμβόλαιο στο Τριφύλλι, έχοντας κλείσει μία σεζόν στη Super League 2 ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’. Παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, απ’ όπου επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο».

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Γιώργος Κάτρης ανέφερε:

«Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατίπραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και ζω το όνειρό μου! Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ μελλοντικά γιατί μου αρέσει πολύ να ζω το σήμερα, το παρόν με τον Παναθηναϊκό. Το πάω βήμα- βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθετι στην ώρα του».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

