To πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ στα πλέι οφ

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος έγινε γνωστό το πρόγραμμα των πλέι οφ, με τον ΑΠΟΕΛ να κάνει αρχή παίζοντας στην «Αρένα» με την ΑΕΚ. Τα «αιώνια» ντέρμπι με την Ομόνοια θα τα παίξει 4η και 9η αγωνιστική, ενώ στο φινάλε φιλοξενείται από την Πάφο.

Το πρόγραμμα του ΑΠΟΕΛ στη β΄ φάση:

1η αγωνιστική:

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ          

2η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - Άρης

3η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ – Απόλλων

4η αγωνιστική:

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

5η αγωνιστική:

Απόλλων - Ομόνοια

ΑΕΚ - Άρης

ΑΠΟΕΛ – Πάφος

6η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

7η αγωνιστική:

Άρης - ΑΠΟΕΛ

Πάφος - Ομόνοια

ΑΕΚ - Απόλλων 

8η αγωνιστική:

Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

9η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

10η αγωνιστική:

Πάφος - ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

