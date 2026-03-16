Πήρε ανάσα με τεσσάρα στην Ένωση ο Ύψωνας

Η ΕΝΥ Ύψωνα επιβεβαίωσε τα προγωνστικά απέναντι στην Ένωση και πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο, επικρατώντας με 4-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος.

Τσερίσεφ (13΄ με πέναλτι), Ντε Λούκας (55΄), Ανκέγιε (72΄) και Πάνκοφ (82΄) σκόραραν τα γκολ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι με την όγδοη τους νίκη έφτασαν στους 28 βαθμούς και ανέβηκαν στη δέκατη θέση (υπερέχουν του Ολυμπιακού στην ισοβαθμία), παίρνοντας βαθιά ανάσα καθώς βρέθηκαν στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι βυσσινί, που έχουν ήδη υποβιβαστεί μαθηματικά στη Β' Κατηγορία, ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του πρωταθλήματος με μόλις έναν βαθμό (από ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό) και έχοντας σκοράρει μόλις πέντε τέρματα.

Στην πρεμιέρα του β΄ γκρουπ των πλέι οφ η ομάδα του Ύψωνα υποδέχεται τον Ολυμπιακό και οι Παραλιμνίτες φιλοξενούνται από την Ομόνοια Αραδίππου.

ΕΝΥ Ύψωνα: Ζάντρο, Τσεμπάκ (46΄ Τσεμπάκ), Ντε Λούκας, Τζούλιο Σέζαρ (84΄ Ουεντραόγκο), Χριστοδούλου, Ντε Ιριόντο, Πάνκοφ, Μπαχάσα (77΄ Κάμους), Κουμουρής (68΄ Ανκέγιε), Τσερίσεφ (68΄ Τεξέιρα), Μπα

ΕΝΠ: Παναγιώτου, Ιωάννου, Σέσκο, Οκέκε, Κοζάρ, Κοσμάς (83΄ Κύζας), Κατσιαρής (84΄ Γκόλντσαντ), Ίμερι (60΄ Καζάν), Δ. Σολωμού (71΄ Σιμονόφσκι), Έλα, Χαραλάμπους

ΣΚΟΡΕΡ: 13΄ πεν. Τσερίσεφ, 55΄ Ντε Λούκας, 72΄ Ανκέγιε, 82΄ Πάνκοφ / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 62΄ Κοσμάς, 85΄ Καζάν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

