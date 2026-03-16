Χάνει Τζέιμς για αρκετές εβδομάδες η Τσέλσι

Χωρίς τις υπηρεσίες του Ρις Τζέιμς θα πρέπει να πορευτεί η Τσέλσι για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Άγγλος δεξιός μπακ αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα το οποίο δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί στο προσεχές μέλλον, κάτι που τον κρατάει εκτός και από τις κλήσεις της εθνικής Αγγλίας για τα επερχόμενα παιχνίδια των «τριών λιονταριών».

Ο Τζέιμς αντιμετωπίζει συχνά πυκνά προβλήματα τραυματισμών με την ατυχία να του χτυπά ξανά την πόρτα. Φέτος έχει αγωνιστεί συνολικά 36 φορές, έχοντας πετύχει δύο γκολ, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ.

Ένα σημαντικό πλήγμα για τον Λίαμ Ροσενιόρ, ο οποίος δεν θα μπορεί να βασιστεί πάνω στον αρχηγό του.

