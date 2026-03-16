«Δίνει 50 εκατ. ευρώ για τον Καρέτσα η Ρεάλ»!

Η ιστοσελίδα Fichajes ανέδειξε πώς η διοίκηση των Μαδριλένων με επικεφαλής τον Φλορεντίνο Πέρεθ, έχουν εντυπωσιαστεί από το πρότζεκτ που λέγεται Καρέτσας. Πάνω στο ίδιο πλαίσιο η Ρεάλ θα κινηθεί για την απόκτησή του από την ομάδα της Γκενκ.

Με βάση τις ίδιες πηγές η Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνει στο τραπέζι το ποσό των 50 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα χαφ. Και αυτό διότι στο πρόσωπό του βλέπει πολύ μεγάλες προοπτικές αλλά και παράλληλα ότι θα υπάρξουν και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι.

