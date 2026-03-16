Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της Ομόνοιας στη β΄ φάση. Από την Κυριακή (15/3) καθορίστηκε η πρεμιέρα του τριφυλλιού με τον Άρη ενώ πλέον έχει βγει και το υπόλοιπο πρόγραμμα της ομάδας του Μπεργκ. Την 4η και 9η αγωνιστική τα «αιώνια» ντέρμπι, με Απόλλωνα στο ΓΣΠ το φινάλε της χρονιάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ομόνοιας στα πλέι οφ:

1η αγωνιστική:

Άρης - Ομόνοια

2η αγωνιστική:

Ομόνοια - Πάφος

3η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Ομόνοια

4η αγωνιστική:

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

5η αγωνιστική:

Απόλλων - Ομόνοια

6η αγωνιστική:

Ομόνοια - Άρης

7η αγωνιστική:

Πάφος - Ομόνοια

8η αγωνιστική:

Ομόνοια - ΑΕΚ

9η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

10η αγωνιστική:

Ομόνοια - Απόλλων